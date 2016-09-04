夜市德州撲克賭場 女荷官嬌滴D

2016-09-04

〔記者游承霖／台北報導〕新北市新莊輔大花園夜市內知名德州撲克攤販，名義上標榜換物不換錢，私底下卻進行賭博行為，新莊警分局前晚一舉破獲，逮捕負責人林家殿與荷官、賭客等7人，並當場查獲賭具、籌碼、賭資3萬6500元與抽頭金1萬5千元等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

換物不換錢當幌子

警方調查，41歲林姓男子有賭博、強盜、毒品、竊盜等多項前科，他與同夥在新莊輔大花園夜市內開設德州撲克攤販，標榜遊戲競技名號，在攤上擺放大量玩偶、禮品做為掩護，實際上進行賭博行為，由於不會當面進行現金交易，警方雖多次上門臨檢，卻都無功而返。

為避免警方查緝，林男安排同夥在外把風，先要賭客將金錢換成籌碼，對外佯稱籌碼僅能兌換櫃上的禮品、娃娃，私底下熟客卻可將籌碼換成現金。

主嫌與賭客等7人被捕

警方表示，林男會先過濾客人，再將「熟客」加入通訊軟體LINE群組內，提醒開桌時間、地點並標榜有冷氣舒適空間，更有D罩杯美女作陪火熱開桌。

林男為吸引顧客上門，除加裝冷氣空調外，還聘僱身材火辣的31歲劉姓女子擔任見習荷官在場陪賭，新莊警分局偵查隊員前日晚間10時許喬裝賭客混入一同下桌參賽，見賭客們賭得火熱，時機成熟立即呼叫埋伏員警前往逮人，當場查獲林姓負責人及荷官、賭客等共7人以及賭資、籌碼和賭具。