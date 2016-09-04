當街砍殺債務人 凶手提刀投案

2016-09-04

討債未果 滿肚子怒氣

〔記者吳政峰／基隆報導〕打零工維生的42歲陳男1年多前向32歲章男借了70萬元未還，章男催討未果，陳男又曾帶朋友至章家對著門牌拍照挑釁，章男昨下午4時在基隆碇內源遠路看到陳男，怒火攻心，竟抄起鐮刀追砍，劈到陳男倒地不起才罷休，章事後發現闖了大禍，快跑到鄰近的基隆市第三警分局碇內派出所，哭著說「我要投案！」訊後被依殺人未遂罪偵辦。

陳男的兒子目睹父親遭砍，嚇得趕緊打電話給119，陳男到醫院因失血性休克，一度昏迷，右手肘與左腳腳踝處均有長達10公分傷口，深可見骨，經輸血500毫升，生命跡象才逐漸穩定。

章男昨與40歲林姓友人喝酒，後搭林男汽車去用餐，途中停在源遠路一間檳榔店買檳榔，看到陳男在對面修車，想起陳欠錢不還，突然抓狂，抄起林男平時工作的鐮刀即往外衝，一路追砍到碇內加油站前。

章男趁陳男跌倒之際，連劈5刀，其他2名友人趕緊跑來制止，他才驚覺鑄下大錯，10分鐘後，淚流滿面到警所投案。

路上巧遇洩憤 非預謀

碇內所長鄭俊廷表示，章男自稱陳男欠他70萬元，積欠許久未還，才會藉此洩憤，並非預謀。

同行友人指出，陳男與章男是好友，陳男疑因欠賭債而向章男借錢，惟拒絕還錢，還曾帶宜蘭來的一些朋友到章家門口朝門牌拍照，挑釁意味濃厚，似乎想尋仇，才會引發章男不滿，進而上演街頭喋血案。