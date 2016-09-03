《大樂透》 頭獎摃龜

2016-09-03

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第105077期大樂透，頭獎摃龜。昨晚開獎的第105211期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市萬華區和平西路三段122號「瑞麟彩券行」。