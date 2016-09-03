山中失蹤3晚 失智翁獲救

2016-09-03

南投縣中寮鄉八仙村83歲陳姓失智老翁，上月30日晚間失蹤，警、消進行大規模搜尋，昨日上午在相隔兩村落，路程約10公里的和興村山區大湳頂被發現，所幸僅輕微脫水。

陳翁被尋獲點是他年輕時務農的地點，他卻無法表達如何度過2天3夜，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男說，失智老人的定向感不佳，最近發生的事記不住，卻留有年輕甚至更早的記憶。近年常見老人失蹤後在山區被尋獲，不少人認為他們是被「魔神仔」帶走，其實都是失智造成。（圖︰南投縣消防局提供，文︰記者陳鳳麗）