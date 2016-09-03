毒販運毒做績效 調查員緝毒詐獎金
2016-09-03
〔記者黃良傑／高雄報導〕調查局高雄市調處機動站蔡姓緝毒組長涉同意游姓毒販自導自演，製造中國運毒情資，從中國走私70公斤安毒給檢調當績效，自己欲依《證人保護法》免刑或不起訴，蔡則申領緝毒獎金，高雄地檢署昨偵結，依利用職務詐取財物未遂罪嫌將蔡員起訴。
毒販想適用證人保護法 檢拒絕
檢方指出，調查局高雄市調處去年查獲游男走私40公斤K他命，游男向承辦檢察官提出可借人頭，自中國運來70公斤安非他命供檢調查緝，盼能適用《證人保護法》換得緩刑，檢察官拒絕，不料游男仍自行安排運毒。
蔡員疑接受游男的自導自演，由游男聯繫中國友人安排運毒，並找來罹癌的曾姓男子當人頭，再依計畫走私毒品入台，蔡員掌握、提供精準情資，承辦檢察官及調查官得知，告知不得自行或教唆他人運毒，但蔡員依舊申請緝毒獎金，被約談調查後以10萬元交保，檢方昨依利用職務詐取財物未遂罪嫌起訴。
涉利用職務詐取財物未遂罪
檢方認為蔡員明明知道游男自導自演運毒想換免刑或不起訴，蔡員就不能請領緝毒獎金，但他卻去請領，雖未核下，仍構成公務員利用職務機會「詐領」財物。
另游男涉及運輸70公斤安非他命部分，日前已先行起訴，一審依《運輸第二級毒品罪》判刑12年，現上訴二審中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 日職》陽岱鋼2安 火腿仍不敵歐力士
- 古榮春默默行善 以亡友之名捐款
- 搞黑箱的還在當官 學生為公益扛罪
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景
- 塭仔底濕地公園木棧道 修好半年又壞
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
- 9月天然氣不調 桶裝瓦斯小漲
- 遊雙春住星光帳篷 觀星聽濤追蟹趣
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
- 全民運動嘉年華 4日健行兼抓寶
- BIGBANG撞到補課 取消10日下午演出
- 樂陞案早預警 趙天麟：金管會官員嗤之以鼻
- 第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 豪雨還沒完！ 高屏凌晨0時再發豪雨特報
- 門神卸戰袍 呂昆錡當「傳人」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Perng Fai-nan retains top-tier rank
- 留住體育人才 市府三管齊下
- 救生員、替代役聯手 救回溺水女
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 腕錶風華盛宴 頂尖工藝極奢華
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 幼時遭父虐 長大還被告遺棄
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 蒲亭喊話 油價走揚
- 停擺6年 荖濃溪泛舟今夏估破萬人
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP calls for non-politicized protest
- 高冷朴秀珠 模力做自己
- 5月住宅價格指數小跌
- 誤把「普拿疼」當原廠藥 消基會搞烏龍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒販運毒做績效 調查員緝毒詐獎金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分