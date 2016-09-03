毒販運毒做績效 調查員緝毒詐獎金

2016-09-03

〔記者黃良傑／高雄報導〕調查局高雄市調處機動站蔡姓緝毒組長涉同意游姓毒販自導自演，製造中國運毒情資，從中國走私70公斤安毒給檢調當績效，自己欲依《證人保護法》免刑或不起訴，蔡則申領緝毒獎金，高雄地檢署昨偵結，依利用職務詐取財物未遂罪嫌將蔡員起訴。

毒販想適用證人保護法 檢拒絕

檢方指出，調查局高雄市調處去年查獲游男走私40公斤K他命，游男向承辦檢察官提出可借人頭，自中國運來70公斤安非他命供檢調查緝，盼能適用《證人保護法》換得緩刑，檢察官拒絕，不料游男仍自行安排運毒。

蔡員疑接受游男的自導自演，由游男聯繫中國友人安排運毒，並找來罹癌的曾姓男子當人頭，再依計畫走私毒品入台，蔡員掌握、提供精準情資，承辦檢察官及調查官得知，告知不得自行或教唆他人運毒，但蔡員依舊申請緝毒獎金，被約談調查後以10萬元交保，檢方昨依利用職務詐取財物未遂罪嫌起訴。

涉利用職務詐取財物未遂罪

檢方認為蔡員明明知道游男自導自演運毒想換免刑或不起訴，蔡員就不能請領緝毒獎金，但他卻去請領，雖未核下，仍構成公務員利用職務機會「詐領」財物。

另游男涉及運輸70公斤安非他命部分，日前已先行起訴，一審依《運輸第二級毒品罪》判刑12年，現上訴二審中。