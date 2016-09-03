過馬路拉手臂 算性騷擾處罰鍰

2016-09-03

〔記者吳政峰／基隆報導〕26歲劉男與同齡女性友人小夢（化名）出遊，過馬路時拉了一下小夢的手臂，用餐時又摸她頭髮與碰臉頰，引發她的不滿，提告性騷擾，基隆地檢署認為手臂等處不屬《性騷擾防治法》規定的隱私部位，不起訴；但基隆市政府認定劉男已冒犯小夢，仍依同法處以行政裁罰。

手臂非屬隱私 檢不起訴

小夢是劉男的前同事，亮麗外表加上勻稱身材，讓劉男拜倒石榴裙下，還慷慨借5萬元，今年7月1日約小夢到基隆廟口。

2人過馬路時，劉男見車流量大，主動牽著小夢的手臂，順勢滑到手掌，小夢感到不快，但考量同事情誼，隱忍不發，沒想到用餐時，劉男又摸她的頭髮和碰臉頰，讓她更感不悅。

返家後，劉男用LINE問「要當我女朋友嗎？」小夢拒絕，劉男暴怒要求還5萬元；小夢答應還錢後，到汐止警分局提出性騷擾告訴，案件函送基檢與基隆市府調查。

律師李慶峰表示，《性騷擾防治法》規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，最高可處2年有期徒刑；檢方雖認為不構成，但小夢感受「冒犯之情境」，主管機關仍得依同法第20條，裁處1萬元以上、10萬元以下的行政罰鍰。

言行令人不悅 就應停止

勵馨基金會執行長紀惠容說，每個人文化、成長環境各有不同，建議男女應該「敏感一點」，若看到對方對自己的言語或行為有不悅、閃避、反抗時，就應停止，以免變成性騷擾。