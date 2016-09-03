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攜槍守停車場 失業男攔女行搶

2016-09-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕35歲王嫌缺錢花用，他將2把玩具槍放進背包，昨清晨到彰化縣鋼鐵大廠允強公司的停車場，見一名女員工步出車外，上前拉住她，女子發現他的包包隱約有槍，嚇得狂奔求救；警方隨後逮到王嫌，依恐嚇、妨害自由及槍砲彈藥刀械管制條例移送。

王姓嫌犯退伍後換了5、6個工作，上個工作是零件烤漆工廠的員工，才做了4天就離職，長期失業下缺錢花用。

昨清晨7時許，他把車停在溪州允強公司對面，守候在該公司員工停車場，見女員工停好車，王趨前伸手將她拉住，女子瞥見對方的包包似乎有把槍，嚇得跑到守衛室求救。

守衛騎機車找到王嫌並報案，北斗警分局警方到場，在溪州鄉萬景園藝中心舊大門前將王嫌逮捕，起獲卡其色背包1只，內有烏茲槍、手槍各1把（均為玩具槍）、自製爆裂物一組（無火藥）、手榴彈2顆、電擊棒1支、手銬2組、狗鍊1條，密錄器1個、安眠藥與鎮定劑30顆、現金15萬5000元、童軍繩1條、鴨舌帽1頂及口罩1個、手機3支。

警方到王嫌住處搜索，發現一件允強公司的制服；王說，制服是朋友給的，他沒有到該公司上過班，也與被害女子不認識。

警方懷疑他預謀犯案，打算用玩具槍、手銬、童軍繩等來控制被害人，幸及時被逮獲。

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  • 警方制伏攔女搶劫的王嫌。（記者顏宏駿翻攝）

    警方制伏攔女搶劫的王嫌。（記者顏宏駿翻攝）

  • 警方在王嫌背包內發現玩具烏茲槍、手槍各1把與自製爆裂物（無火藥）、手榴彈2顆等物品。（記者顏宏駿翻攝）

    警方在王嫌背包內發現玩具烏茲槍、手槍各1把與自製爆裂物（無火藥）、手榴彈2顆等物品。（記者顏宏駿翻攝）

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