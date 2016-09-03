米粉嬤被偷4萬元 愛心來了女賊栽了
捧場民眾:不要找錢
〔記者／新北報導〕新北市86歲阿婆陳滿月擺攤賣米粉湯超過半世紀，生活清苦，辛苦賺的4萬元卻被沒良心的賊給偷了，媒體前天報導後，阿婆的米粉湯攤子昨天大排長龍，民眾買單時紛紛掏出千元鈔，跟她說「不用找錢了」；有3位先生喫了3碗米粉湯，刻意「付帳」1萬元，告訴她「婆婆加油！」
4萬贓款疑花剩千元
警方昨也逮捕64歲曹愛華，她承認到阿婆家行竊，「但沒偷到錢就走了」，否認有得手。但警方在她住處起出現金1421元，依贓物扣留，研判餘款恐遭曹婦花掉，訊後依竊盜罪嫌送辦。
阿婆育有8個兒女，目前與生病且無業的長子相依為命，她在新北市永和區文化路67巷口賣米粉湯，每天中午賣到晚上11點，生活的重擔壓得她的背都駝了。
女賊住附近 否認偷錢
阿婆的家距米粉湯攤子70公尺，她將辛苦賺來的4萬元放在臥室裡無法上鎖的三層櫃內，上月24日被偷，隔天報警。
阿婆房內有個保險箱，她的四兒子不放心，幫她在房內裝了一支監視器，因而錄到小偷口叼手電筒、翻箱倒櫃的畫面，警再調閱路口監視器，鎖定有賭博、竊盜及詐欺前科的曹愛華，昨到她家逮人。
曹婦住處距阿婆家不到200公尺，她供稱，熟知阿婆家位置，趁阿婆長子出門後進去行竊，嘴叼手電筒翻箱倒櫃，但沒找到半毛錢，空手離去。警方在曹家搜到多枚鑽戒、近百枚台灣古幣，疑從別處竊來。
媒體報導阿婆的處境後，昨天還不到中午，許多民眾就去排隊，大家刻意要幫阿婆渡過難關，住永和的黃同學點了50元黑白切，掏100元給阿婆，說「不用找了」；住在南勢角的謝媽媽帶著4歲幼兒跑來排隊，也是看到報導特別去捧場，她鼓勵阿婆「別難過，大家都會幫忙渡過難關」。
由於客人實在太多，阿婆的30多年老顧客孫小姐看她忙不過來，挽起袖子，幫阿婆切料、裝湯，阿婆忙得團團轉，連備料都來不及，平常熬到晚上9點都還賣不完，昨天不到3個鐘頭，米粉湯就賣光了。
吃70元 3男客付1萬
有3位從三重、台北專程來捧場的客人，一位姓王、兩位姓林，點了3碗米粉湯和黑白切，阿婆賣到沒米粉，只能舀湯水，3人吃得很開心，阿婆不好意思，結帳時只收70元，3人竟掏出1萬元，阿婆嚇一跳，推稱不敢收，3人說「把它當成100元收下就好」，硬是塞給阿婆；阿婆再也忍不住，紅了眼眶，擦著淚說「大家都這麼好心，真感謝。」
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