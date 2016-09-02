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偷車開不動 毒蟲用滑的

2016-09-02

〔記者黃捷／新北報導〕慣竊許嘉境日前偷了一輛小轎車四處閒晃，昨天贓車發不動，他竟異想天開，放下手煞車滑行，卻因吸毒精神恍惚，不僅撞倒暫停路邊的機車騎士，還衝撞馬路中間的工程圍籬，被趕來的員警逮捕。

有女網友上月29日在臉書「細說淡水」發文，稱哥哥的車子在八里區關渡大橋下被偷，希望網友們幫忙留意，淡水警方發現後也在同事群組內轉貼。

昨早8時許，淡水警分局獲報淡金路上發生車禍，警員陸嘉偉趕往查看，一眼就認出這輛烤上鮮豔紫色的肇事車，就是4天前遭竊的贓車，並發現39歲許嫌神情恍惚坐在路邊。

許嫌向警稱吃了感冒藥，但陸員一開車門，便在駕駛座地板上起獲安非他命吸食器，即呼叫支援將他逮捕。

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  • 許男放開手煞車，將車推至下坡路段滑行。（記者黃捷翻攝）

    許男放開手煞車，將車推至下坡路段滑行。（記者黃捷翻攝）

  • 許男異想天開，放下手煞車滑行，連撞數車。（記者黃捷翻攝）

    許男異想天開，放下手煞車滑行，連撞數車。（記者黃捷翻攝）

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