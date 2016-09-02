冰箱不能換 縱火判5年半
2016-09-02
〔記者項程鎮／台北報導〕宜蘭男子林俊廷不滿電器行不讓他換冰箱，去年5月竟提汽油桶到店家縱火，鄰近的復興國中緊急疏散2000名師生，附近店面也遭受波及，所幸電器行老闆娘及時報警，無人傷亡，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪重判林男5年6月確定。
一審依放火燒毀住宅未遂罪判林男3年6月，二審認為電器行內電器產品多為塑膠包裝易燃品，一旦縱火，火勢將一發不可收拾，改依殺人未遂論罪，重判5年6月，上訴後被最高法院駁回。
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