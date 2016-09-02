報案舊紀錄 送失智婦回家

2016-09-02

〔記者王冠仁／台北報導〕家住桃園的8旬江姓失智老婦，日前趁家人不注意時，獨自搭車北上來到台北市萬大路423巷口，她在午後烈日下獨自站在路口，恰好被巡邏經過的萬華警分局青年所警員林光毅發現，帶回派出所。

江婦起先無法說出自己相關資訊，林員靈機一動，查詢失蹤人口的報案紀錄，果然發現江婦曾在今年3月被通報過失蹤一次，進而根據當時的報案紀錄，與她家人取得聯繫，並護送她返家。