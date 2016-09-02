| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

報案舊紀錄 送失智婦回家

2016-09-02

〔記者王冠仁／台北報導〕家住桃園的8旬江姓失智老婦，日前趁家人不注意時，獨自搭車北上來到台北市萬大路423巷口，她在午後烈日下獨自站在路口，恰好被巡邏經過的萬華警分局青年所警員林光毅發現，帶回派出所。

江婦起先無法說出自己相關資訊，林員靈機一動，查詢失蹤人口的報案紀錄，果然發現江婦曾在今年3月被通報過失蹤一次，進而根據當時的報案紀錄，與她家人取得聯繫，並護送她返家。

廣告
  • 青年所警員林光毅護送江姓老婦返家。（記者王冠仁翻攝）

    青年所警員林光毅護送江姓老婦返家。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：報案舊紀錄 送失智婦回家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.