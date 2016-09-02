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霸凌毀人生 幸遇「過來」警

2016-09-02

〔記者吳政峰／基隆報導〕24歲宋男小時候遭同學霸凌，不敢參與社交，長大後幾無朋友，除罹患憂鬱症，還四處購物花錢，尋求安全感，上月底口袋空空，情緒低落，走到海港旁散心，看到基隆市第二警分局正濱派出所大門敞開，突然哭了，走進去說「我心情不好！」警員黃冠傑聆聽他的傾訴，並連絡其父來處理，看著父子倆走出派出所的背影，黃員不禁大嘆「萬惡霸凌」。

黃員向宋男表示，自己也曾受到霸凌，但透過強化自己的心理素質、尋求家人師長協助、學習與同儕相處等方式，度過那段低潮期，鼓勵宋男重新站起來。

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  • 黃冠傑看著宋男的落寞，也想到小時候被霸凌。（記者吳政峰翻攝）

    黃冠傑看著宋男的落寞，也想到小時候被霸凌。（記者吳政峰翻攝）

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