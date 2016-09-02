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猥褻離家少女 男判5年

2016-09-02

〔記者王定傳／新北報導〕現年13歲少女小玉（化名），2年前因遭父親家暴，投靠40歲王姓男子住處，王男竟不顧小玉友人或姊姊在場，強行撫摸小玉胸部及下體2次，新北地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判王男5年徒刑，可上訴。

合議庭調查，王男原本在警訊時曾說，他與小玉是男女朋友，曾教導小玉及其胞姊噴「婦潔清潔液」，也有摟腰、拿出內衣胸墊等行為，偵查時改口說只有幫她把胸墊拿出來，審理時全盤否認，加上又有其他2名證人指述，認定王強行猥褻，判刑5年。

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