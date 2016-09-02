迷姦伴唱妹 惡熟客:等好久

2016-09-02

〔記者王定傳／新北報導〕前年12月，范姓男子載卡拉OK店伴唱小姐小美（化名）回家，卻趁她吸食含有安非他命、K他命等成分的香菸後，全身無力、意識不清之際性侵，還說：「等好久才等到這一次」，又摸走小美住處3把鑰匙；新北地院分別依乘機性交及竊盜罪，判范男3年4月徒刑及拘役20日，可上訴。

小美指控，她被性侵後醒來，發現自己全身赤裸，床單有血跡，床頭有2000元現金，范男還傳簡訊說：「2000元給你買東西」，她立即撥打電話給男友求助，並報警處理；范男否認犯行，辯稱2人是你情我願，卻說不清為何留下2000元，法官因此不採信范男說詞。