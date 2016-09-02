重裝圍捕毒梟 被當火併

2016-09-02

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵四隊，昨率領霹靂特勤警力圍捕火力強大的陳盈宏販毒集團，雙方對峙當下，新北市三重警方以為是兩派毒梟將發生火併，也派出重重警力將兩方包圍，所幸北市警及時表明身分，雙北警方才共同將陳嫌等5人逮捕。

警方共起獲改造金牛座手槍3支、子彈23顆，制式霰彈長槍1支、子彈24顆，毒品安非他命、海洛因，販毒贓款38萬9500元等證物，訊後依槍砲、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方表示，37歲陳嫌為新北地區主要供應毒品大盤毒梟，行蹤不易掌握，且為控制毒品利益，擁有槍械，危害治安甚鉅。