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按摩椅小開吸毒 認罪緩起訴

2016-09-02

〔記者錢利忠／台北報導〕今年5月，檢警偵辦羅馬尼亞偽卡盜刷集團案，意外查到藥頭，鎖定富二代販毒，檢警依藥頭的帳冊，循線約談涉買毒的高島（TAKASHIMA）電動按摩椅小開楊竣文等多人到案；楊男採尿送驗出現毒品陽性反應，台北地檢署考量他已認罪，昨將他緩起訴，條件是須自費戒癮治療。

今年5月，檢警在台僑藥頭李韋翰（在押）的住處，查獲古柯鹼108包、大麻16包、搖頭丸40顆、一粒眠540顆、現金439萬7900元，並查扣販毒名冊，檢警依姓名或英文綽號清查藥腳。

檢警循線搜索楊竣文等多人住處，並在楊的住處查獲41公克的大麻、研磨器等；楊承認向李買大麻，雙方以「綠色的票」為大麻代號，被依違反毒品危害防制條例法辦。

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標題：按摩椅小開吸毒 認罪緩起訴


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