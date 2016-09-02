情傷跳6樓 卡2樓雨棚哀號

2016-09-02

〔記者黃捷／新北報導〕20多歲姚姓男子疑因女友要求分手，昨早竟爬上公寓6樓天台，朝防火巷一躍而下，街坊鄰居聽聞巨響，嚇得趕緊打119求救，所幸姚男卡在2樓遮雨棚，全身多處擦傷，幸運只有右腿骨折，他被消防員救下時，口中還不斷碎唸「怎麼沒有死？」送醫後暫無生命危險。

昨天上午8點10分，新北市慈福消防分隊獲報，三重區三和路四段218巷內有男子墜樓，立刻派遣人車趕往救援，抵達現場時不見墜樓人影，只聽見痛苦的哀號聲，消防員循著聲音，終於在附近一處防火巷上方的2樓遮雨棚找到姚男。

消防員檢視姚男生命徵象穩定，隨即架設繩梯，以頸圈、籃式擔架及長背板固定姚男，緩緩將他降到1樓地面，送醫急救，住院觀察中。

消防員指出，姚男右腿疑似因墜樓骨折，左手腕也有自殘的傷痕，獲救過程中除了喊痛，還不斷碎唸：「怎麼沒有死？」姚男並提及自己感情受挫，推測這可能就是他想不開的主因，但確切輕生原因仍待警方釐清。