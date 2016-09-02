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3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商

2016-09-02

〔記者陳薏云／新北報導〕52歲陳姓男子、32歲周姓男子及楊姓男子曾因販賣盜版成人片被判刑，仍不知悔改，在北市多處開設成人片販賣店，引來日本成人片權利商「知的財產振興協會（IPPA）」跨海來台要求偵辦，警方兵分3路，在3間販售店查獲多達6萬片盜版成人光碟，侵權市值高達6000萬台幣，日本權利商直呼「太過分了！」

據了解，日本成人有碼影音DVD光碟，即俗稱之「R片」，由日本製片公司完成後，經台灣審核後即可獲得著作權法保障。

IPPA2014年開始注意台灣盜版成人片猖獗，近日又發現台北市3家成人片販售店竟公然販售盜版光碟，因此通報保二總隊刑大偵一隊偵辦，警方動員20多名警力同步搜索，共查扣6萬片盜版光碟。

日本IPPA在華辦事處代表羽部康裕表示，正版光碟一片在日本販賣要約1000元台幣，台灣盜版商竟以1片50元賤賣，他們將會繼續跟台灣警方合作，打擊成人片盜版市場。

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  • 警方查獲多達6萬片盜版成人片。（記者陳薏云攝）

    警方查獲多達6萬片盜版成人片。（記者陳薏云攝）

  • 警方查獲多達6萬片盜版成人片。（記者陳薏云攝）

    警方查獲多達6萬片盜版成人片。（記者陳薏云攝）

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