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國道有牛 警出動4車圍捕

2016-09-02

〔記者曾健銘／新北報導〕不是藍寶堅尼跑車，是真的「大牛」！國道警察前晚7時許接獲民眾報案，指國道1號北向6.5公里處接近大華交流道，有頭水牛在外側路肩散步，駕駛嚇傻，紛紛減速閃避，所幸國道警方出動4輛車「圍捕」，未釀成事故，水牛「落網」一臉無辜，讓眾人看了啼笑皆非。

國道警察局第一公路警察大隊表示，當時水牛出現在國道1號北上五堵路段外側路肩，因當時正值上下班尖峰時刻，警方第一時間派員趕赴現場，並在國道鄰近匝道口的電子告示牌打出「大華匝道外側有牛」等字眼，提醒用路人當心安全。

隨後2輛警用巡邏車，會同高速公路局的2輛工程車，4車聯手前後包夾，耗費1個多小時才將水牛圍困在外側車道，事後再請五堵地區鄰近的派出所協助訪查附近的飼養牛隻戶，詢問有無牛隻走失，最後終於聯繫上43歲龔姓飼主。

龔姓飼主表示，水牛可能因沒有拴緊導致走失，幸未造成人員傷亡，頻頻向警方致歉，但警方仍依「道路交通管理處罰條例」第85條裁處300元以上600元以下罰鍰。

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  • 警方大陣仗出動4輛車展開「圍捕」。 （記者曾健銘翻攝）

    警方大陣仗出動4輛車展開「圍捕」。 （記者曾健銘翻攝）

  • 高速公路局人員綑綁牛隻，避免其再度脫逃。 （記者曾健銘翻攝）

    高速公路局人員綑綁牛隻，避免其再度脫逃。 （記者曾健銘翻攝）

  • 水牛「落網」後一臉無辜。 （記者曾健銘翻攝）

    水牛「落網」後一臉無辜。 （記者曾健銘翻攝）

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