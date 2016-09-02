嫉妒你幸福… 怪男踹逛超市母子

2016-09-02

警公部影片 否認漠視

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市林姓女子日前帶一雙兒女在天母逛超市，兒子推的兒童購物車，突遭江姓男子踹一腳，造成臉頰和耳朵紅腫，警方處理時，江男道歉，卻說「看你幸福很嫉妒，才會踢推車嚇你，對不起」，林女表示將提告傷害。

林女事後撰文埋怨警方漠視，士林警分局昨公布蒐證影帶，強調絕無「漠視」，林女昨也現身表示警方處理並無不當。

8月30日晚間7時許，林女在北市天母西路某超市與江姓男子發生爭執。林女說，她和兒子逛超市時，不小心差點撞到江姓男子的腳，江男竟出腳踹手推車，導致推車碰撞兒子的耳朵，造成紅腫；江男則說，手推車擦撞到他的腳，還「差點」輾過，基於本能反應要抵擋，才會踢推車一下。

天母所員警到場後，由於雙方均無明顯外傷，依規定先抄寫林女及江男資料，並登錄於「受理民眾報案紀錄」，再告知雙方，傷害部分可先到醫院申請驗傷單，半年內都可到派出所提告。

林女表示，若真要提告，可能也驗不出什麼傷，她只是不滿江男的態度，在員警將林女說法轉達江男後，江隨即當著員警的面，向林女及男童道歉，但又說：「看你和媽媽說說笑笑，我沒父沒母，看你幸福很嫉妒，才會踢推車嚇你，對不起。」林女當下接受，但2人均表示將保留法律追訴權。