假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯

2016-09-02

〔記者王捷／台南報導〕用心良苦！強盜集團首謀「張仔」被通緝後，躲在台南新市地區，警方為了抓人，由近40歲的警員大叔上網，用詐騙集團假照片扮成女大生，還誆稱要獻出青春肉體，生性多疑的「張仔」興沖沖赴會，當場被逮。

台南警方指出，37歲的「張仔」曾涉及多起彰化地區強盜、毒品與殺人未遂案，有5名黨羽在逃，今年他得知自己被通緝，躲到新市地區藏匿，由於他的戒心重，令案情一度陷入膠著，台南警方得知「張仔」愛把年輕嫩妹，指派近40歲警員大叔申辦假交友帳號，利用援交詐騙歹徒使用的假照片，再扮演女大生「小花」突破心防。

經一個多月聊天，警員大叔假扮的「小花」照三餐跟「張仔」打招呼，值勤時不僅要陪張仔熬夜聊天，還要研究同事女兒、同事女友的生活型態、聊天用語，「張仔」警戒心漸失，還主動約「小花」出門。這時「小花」推託要打工，豈料張仔二話不說要給「小花」5000元當零用錢，條件是陪他到摩鐵過夜。

警方見機不可失，要警員大叔先約「張仔」到餐廳吃飯見面，以免開房尷尬；「張仔」樂不可支，趕赴餐廳，當場被埋伏警方逮個正著，警方除將張仔送到地檢署歸案，也正追查其他黨羽。