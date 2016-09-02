駝背賣米粉湯 4萬血汗錢被偷光

2016-09-02

〔記者陳薏云／新北報導〕是誰這麼狠心？86歲阿婆陳滿月擺攤賣米粉湯逾50載，駝背的她每日辛苦工作，養活自己及生病的兒子，不料上月24日家中卻遭小偷，辛苦賣米粉湯賺的4萬元不翼而飛，所幸阿婆家中監視器清楚拍下女賊身影，警方已鎖定特定人士偵辦，希望追回她賣米粉湯的辛苦錢。

阿婆每天中午都會在新北市永和區文化路67巷口賣米粉湯，從中午賣到晚上11點；今年2月，藝人郎祖筠曾在臉書PO出她賣米粉湯的身影。

監視器清楚拍下女賊

阿婆昨天說，她生了8名子女，各自嫁娶，僅剩她與生病且無業的大兒子相依為命，現金遭竊後，急忙向住附近的二兒子求救，還好二兒子在她家裝設監視器，拍到年約50歲女竊賊身影。

阿婆回憶，上月間，有名男子消費後卻說沒錢，希望以洗碗收攤抵債，長期相處取得她的信任。不料，上月24日晚間，男子幫忙收攤時，見她的大兒子出門，隨即離開攤位，幾分鐘後雖有回來，但等她回到距攤位50公尺的住家，卻發現放在抽屜裡的4萬多元現金全被掃空，讓她傷心地直呼「怎麼會這樣！」

警方調查，一名約50歲婦人，24日晚上偷偷潛入阿婆家中，口叼手電筒翻箱倒櫃，摸走抽屜內的4萬餘元現金，阿婆的二兒子將監視器照片貼在店鋪外後，該名男子再也沒出現，警方不排除竊賊為男子熟識對象或親人，恐是兩人合作犯案，目前正在積極偵辦。