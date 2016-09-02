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胸前刺寧死不屈 「硬漢」持毒被捕腿軟

2016-09-02

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓模板工外號「硬漢」，胸前還有「寧死不屈」刺青，因涉嫌持有安毒，日前他被警方逮捕時，竟當場嚇到全身發軟，讓警方啼笑皆非。

8月30日晚間8時40分高雄市警局新興分局前金分駐所員警巡邏經過三民區某超商，見27歲陳姓男子在飯店前形跡鬼祟，上前盤查發現他曾涉及詐欺及毒品案，陳男還手摸佛珠支支吾吾，當場在他腰間查獲安非他命毒茶包3包（毛重6公克），供稱是要自行吸食。

由於陳嫌身上有「寧死不屈」字樣的刺青，引起警方好奇詢問。英文名字kinson的陳嫌供稱，從小父母離異，他由爺爺奶奶帶大，所以看起來比較老成，高中肄業就出社會賺錢，目前從事模板工，同事見他的刺青字樣都叫他「硬漢」。

陳嫌稱，刺有「寧死不屈」字樣表示要克服生活逆境，前胸字樣旁數字為爺爺、奶奶及父母的生日，另後背英文kinson旁的數字「51」為前妻、小孩及他的生日數字總和，表示對家人的思念，有如刺青藏密碼。

警方聽了啼笑皆非，除了將全案依毒品罪嫌送辦，也勸他徹底遠離毒品，「才不會讓家人傷心啊！」

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  • 陳姓毒蟲稱刺「寧死不屈」是要激勵自己克服生活逆境，但成語用法好像怪怪的。（記者黃建華翻攝）

    陳姓毒蟲稱刺「寧死不屈」是要激勵自己克服生活逆境，但成語用法好像怪怪的。（記者黃建華翻攝）

  • 陳嫌身上被起出安毒。（記者黃建華翻攝）

    陳嫌身上被起出安毒。（記者黃建華翻攝）

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