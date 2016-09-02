徵信天后江梅綺 捉姦偷拍裸照勒索

2016-09-02

女老師、法院女科長受害

〔記者張文川／台北報導〕女人何苦為難女人？「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，被控利用受託捉姦時，偷拍一名國小女老師裸照後勒索，又偷拍一名法院女科長性愛光碟，恐嚇女科長離職，還透過監理所僱員、警員取得民眾個資；台北地院昨依妨害秘密、個資法等罪，判江梅綺10月徒刑，可易科罰金30萬元。

另10名共犯各被判4月至1年半，皆可易科罰金。該公司昨接電話的男子表示，江梅綺已離職多時，公司也改名為「女人徵信」，對前身發生的事不予置評。江梅綺有「徵信天后」封號，90年成立徵信公司，8年後創立「江梅綺女人徵信公司」，清一色的女偵探跟監蒐證「抓猴」，獨樹一格。

100年間，江女公司受託調查北部某法院趙姓女科長外遇，執行總監周家銘透過私交找上台北市監理站林姓約僱女員工、呂姓徵信社員工去張羅，呂男找上松山警分局警備隊當警察的父親呂振楠幫忙蒐集。

周家銘潛入趙女臥室裝針孔攝影機，偷拍性愛光碟並寄給趙女，恐嚇說要讓她丟工作，「會像李宗瑞那樣曝光」，趙女為此暴瘦10公斤。

該社另受託查詢一名國小女老師的個資，協理張秬豪向呂氏父子取得資料，再至女老師家偷拍裸照，將光碟寄到學校，還打電話向女老師勒索。

江稱職員所為 沒有參與

檢警查出有台北市監理站、員警向徵信業者洩漏個資，該社還向客戶販賣戶籍、車籍資料，每筆賣4000元，照片每張賣3000至5000元。

法官審理後認定，徵信社員工是依私人交情蒐集個資，再自行給予報酬，有些個資還是靠交情取得，查無明確的對價關係，因此只依洩密、違反個資法、恐嚇等論罪。

江女推說她只是掛名負責人，未實際參與購買個資、恐嚇等行為，但法官認定她身為負責人且實際負責業務，認與周家銘、常仁鳳等主管有犯意聯絡，視為共同正犯，但因未實際動手而未被重判。

一審判10月 可易科罰金

包括張男、監理站林女等6名被告認罪，獲判緩刑2至3年，總監周家銘判1年半最重，但也可易科罰金。員警呂振楠過世獲免訴；本案可上訴。