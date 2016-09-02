胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市高姓婦人的女兒小華（化名）患有重度身心障礙，生活無法自理，上週高婦租屋處傳出惡臭，房東破門後驚見小華陳屍在床上，疑似活活餓死，高婦不知去向。警方陸續找到小華的生父劉男及高婦，但2人相互推諉，全案依遺棄致死罪嫌送辦。
未婚生女 長照身心俱疲
警方表示，高婦供稱，長期照顧26歲女兒使她身心俱疲，所以傳簡訊給劉男，希望由他照顧；劉男卻說，根本沒收到簡訊。檢方認定，高婦還未確定有人接手照顧就離開，訊後依遺棄致死罪送辦，限制住居，劉男則請回，小華的死因仍待解剖報告出爐釐清。
警方指出，高婦離開租屋處後立即將手機號碼停用，小華陳屍處周邊打掃得異常乾淨，且有拖行痕跡，懷疑高婦發現小華發病猝死，因此將她抬上床，連夜搬家逃離；也不排除高婦明知女兒還活著就撒手不管，讓臥床的小華活活餓死，警方已調閱劉、高2人的通聯紀錄，釐清案情。
檢警調查，46歲高婦與50歲劉男於26年前同居時生下女兒小華，但小華患有先天癲癇、多重肢體與智能障礙，領有重度身障手冊，日常生活全由高婦負責；劉男與高婦分居後，每月給母女倆2至3萬元不等生活費，高婦則在外租屋與女兒同住。
據了解，7月29日高婦曾傳簡訊給劉男，指「要離開了」，要求對方照顧女兒；高婦的房東8月5日前往收租發現無人應門，高婦電話則是空號。房東一直等到23日，高婦仍無音訊，因其他房客反映高婦房間傳出惡臭，破門查看才發現小華已陳屍床上，嚇得連忙報警。
未確認有人接手就離開
檢警勘驗遺體外觀，未發現明顯傷痕，現場也無打鬥跡象，初步研判小華死亡時間至少1週，法醫解剖時則發現小華胃部幾乎沒有食物殘留。
新竹市社會處指出，小華自98年4月起每月可領4700元身障生活補助，但小華家並非高風險家庭，通報系統中也未顯示小華急需任何日照、托養服務。
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