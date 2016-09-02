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大人過不去 別剝奪孩子的人生

2016-09-02

〔記者陳炳宏／台北報導〕兒童福利聯盟執行長陳麗如表示，母親帶著2個孩子燒炭自殺的悲劇，應該是這個媽媽自己覺得這樣對孩子比較好，或是怕孩子給別人照顧，會製造別人的麻煩；甚至有可能是報復，但不管何原因，孩子有他們的生命權，父母親絕對不能因為任何原因，特別是自己過不去的難關，就剝奪孩子擁有人生的機會。

陳麗如嘆氣說，任何人都不應該剝奪他人的生命權，更何況自己的孩子，而且孩子是一個有生命的個體，父母千萬別認為是自己的私人物品，可以加以傷害。

陳麗如也呼籲民眾，當發覺周遭親友心情起伏不定時，應該要提高警覺，主動關心，盡量別讓孩子跟他（她）獨處。

陳麗如也指出，國人對心理衛生健康觀念，還停留在自己解決或是向親友訴苦，這是不正確的，應該勇敢的尋找如生命線等專業人員協助。

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