畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
金融高階主管地下夫人
〔記者徐聖倫、吳仁捷、陳薏云／新北報導〕婚外情害兩名無辜的孩子跟著賠掉性命！35歲蕭姓女子與已婚的許姓金融業高階主管交往，生下一雙兒女；蕭女疑因10年地下情，苦無扶正機會，前天坐在賓士車後座，摟著2歲兒子、5歲女兒燒炭身亡，遺書寫著「不希望孩子沒有媽媽，所以帶孩子一起走」。
警方在車前座發現安眠藥，懷疑蕭女先餵食兒女安眠藥再燒炭，將待法醫解剖釐清。
45歲許男接獲噩耗趕到，痛哭失聲，全身癱軟。據了解，許男財力雄厚，以月租3萬元租下新店區寶橋路「玉上園」高級社區供母子3人居住，該戶含車位市價近2千萬元，並購置B180白色賓士車給蕭女使用。昨也傳出蕭女是網路正妹「小邑」的堂姊。
住2千萬豪宅 心是空的
許男向警方說，他希望蕭女專心帶小孩，所以由他提供生活費，自己1週過去住2天，但她對「名分」一直很在意。2人最近一次連絡是2天前，卻因名分問題又起口角，蕭女在LINE提及「（女兒的）學費不要再繳了」，還一度激動說：「從此結束這一段。」他以為蕭女只是心情不好。
前天下午3時，蕭女傳訊息給照顧母親的印尼籍看護與許男，透露自己很累，快要撐不下去，接著將遺書留在新北市中和區連城路老家母親房間桌上。家人晚間發現，趕至新北市新店區寶橋路蕭女租處，屋內無人，焦急向新店警分局碧潭派出所報案。
警方定位蕭女手機，最後發話點在中和烘爐地一帶，通報中和警一分局南勢派出所前往巡查，前晚11時找到蕭女汽車，卻發現3人坐在後座，身體已僵硬，副駕駛座擺著燒盡的炭盆。
親友接獲消息趕到，蕭父呆站著不知所措，蕭女的乾哥哥淚崩，大喊：「我怎麼受得了！」在新竹養病的蕭母忍著哀痛，北上看女兒與孫子最後一面。
遺書仍心心念念家人
蕭女遺書透露對人生感到絕望，囑咐父親少喝點酒、注意身體，也提及希望胞兄照顧這個家，因不希望孩子沒有媽媽，所以帶孩子一起走，她的一顆心仍繫在家人身上。
蕭女鄰居昨天透露，蕭女渴望正常的家庭生活，多次跟許男抱怨，但許男無法給她任何承諾，終致悲劇發生。
家屬怨 富商欺騙感情
蕭女家屬認為許男欺騙感情，前晚在燒炭現場，許男與蕭女家屬刻意錯開，昨相驗時，蕭女家屬也沒給許男好臉色看。有網友po文說，許男只是想包養蕭女，蕭女為孩子想要名分，但富商不離婚，小三能奈何。
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