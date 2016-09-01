下藥逼傳播妹口交 男判賠50萬

2016-09-01

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）家境不好，下海當傳播妹賺學費，她被派遣到KTV陪沈姓男子唱歌，懷疑遭對方下藥，到包廂廁所將門反鎖休息，沈男卻撬開門闖入強逼口交。沈矢口否認任何指控，新北地院仍判沈男賠償50萬元，可上訴。

前年3月11日晚間，沈男以每小時1200元價格，找來小美到KTV伴唱助興，小美喝了沈男準備的酒後覺得頭暈，向沈男說身體不舒服，希望回家休息。沈男要求「喝完最後三杯酒才能走」，小美喝完感覺頭暈、意識模糊，跑進廁所將門反鎖，沈男卻持工具把門撬開，強逼小美口交。

刑事部分，法官發現小美尿液驗出有安眠劑成分，加上她指證歷歷，將沈男判刑8年半。