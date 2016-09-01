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一張國道追撞照 道出最夯車款

2016-09-01

〔記者姜翔／台北報導〕昨清晨7時許，37歲陳男駕駛黑色LEXUS行經國道1號南下15.9公里處，在南京東路匝道口前準備下交流道時，因車流回堵煞停，但後方另4輛TOYOTA轎車因未保持安全行車距離，造成連續追撞。現場照片經民眾PO網，網友戲稱是「TOYOTA辦車聚」、「車聚最怕遇到這種情形了」。

追撞車輛中，駕駛TOYOTA銀色轎車的36歲熊女，疑因撞擊力道過大，直接「鏟起」前方另輛銀色轎車車尾。與熊女同車的兒子黃男，也因車禍造成背部擦傷，後續自行就醫，其餘人員幸無大礙。

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  • 昨清晨國道1號南京東路匝道口發生連環車禍，後4輛追撞轎車皆TOYOTA房車，被網友拍照PO網。（記者姜翔翻攝）

    昨清晨國道1號南京東路匝道口發生連環車禍，後4輛追撞轎車皆TOYOTA房車，被網友拍照PO網。（記者姜翔翻攝）

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