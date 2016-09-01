攤位租金談不攏 租客撂人5打1

2016-09-01

〔記者陳薏云／新北報導〕48歲李男向徐男租借新北市樂華夜市攤位，上月29日雙方約在保平路18巷的咖啡廳談判租金問題，雙方一言不合，李男與弟弟及其他3名同夥圍毆徐男，李弟更用椅子往徐男頭上猛砸，造成其頭部、左手臂撕裂傷，警方獲報到場逮人，訊後將李弟依傷害罪移送，李男以教唆傷害函送法辦。

警方調查，李男曾跟徐男租借樂華夜市內的攤位賣滷味，後因健康因素暫時歇業，最近重操舊業，沒想到李男偷當起二房東，將攤位再分租給他人，徐男不滿找李男商量租金事宜，李男帶著弟弟及3名友人赴約。雙方愈吵愈大聲，李弟出拳毆打徐男，更拿起一旁塑膠椅往徐男頭上砸，徐男欲反擊，卻被李男等4人圍住，拳、腳、椅都往徐男身上打。