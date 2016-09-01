| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金

2016-09-01

〔記者吳政峰／新北報導〕被警方列管毒品人口的39歲許男，多次被鄰居檢舉吸毒，員警只要登門處理，許母就回答「沒這回事！」拒絕盤查。上月29日許男騎車闖紅燈被攔檢，身上起出8包安非他命與吸食器，帶到新北金山分局金山派出所仍一副無所謂的樣子，詢後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，許婦疑因丈夫早逝，非常溺愛許男與哥哥，甚至兩個小孩墜入毒品深淵，面臨入監服刑的關頭，她仍把賣菜賺得的微薄收入，拿去幫愛子繳交易科罰金，不捨他們被關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.