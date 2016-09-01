中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金

2016-09-01

〔記者吳政峰／新北報導〕被警方列管毒品人口的39歲許男，多次被鄰居檢舉吸毒，員警只要登門處理，許母就回答「沒這回事！」拒絕盤查。上月29日許男騎車闖紅燈被攔檢，身上起出8包安非他命與吸食器，帶到新北金山分局金山派出所仍一副無所謂的樣子，詢後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，許婦疑因丈夫早逝，非常溺愛許男與哥哥，甚至兩個小孩墜入毒品深淵，面臨入監服刑的關頭，她仍把賣菜賺得的微薄收入，拿去幫愛子繳交易科罰金，不捨他們被關。