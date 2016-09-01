印尼女血汗賣淫 收4千實拿1千

2016-09-01

〔記者王冠仁／台北報導〕印尼籍外勞小妮（化名），居留證到期後不願回國，成為逃逸外勞；經姊妹介紹下海賣淫。她賣淫「來匆匆去匆匆」進出旅館，被員警發現攔查；她被捕後，泣訴應召站開價4千，她實拿1千元，不斷被應召站業者剝削，員警感嘆實在「太血汗」。

警方調查，23歲印尼籍逃逸外勞小妮，2年前透過合法仲介管道來台擔任看護。她疑不適應看護工作，居留證到期後成為逃逸外勞，透過介紹四處賣檳榔、打黑工，最後到台北賣淫。

前天傍晚6點，小妮搭乘應召站的馬伕轎車，前往台北市羅斯福路上的飯店從事性交易，當時該處路口有員警執行交整勤務。員警見她打扮清涼，倉促進入旅館，半小時後又匆匆離開，研判可能賣淫，在她跳上馬伕轎車前攔下盤查。

張姓馬伕起先假裝配合攔查，卻不停「使眼色」要小妮落跑，她「會過意」後拔腿狂奔；員警上前一直追到隔壁大樓的地下室內逮到她，張姓馬伕卻棄她於不顧，趁機開車落跑。

警方說，小妮在警局泣訴，說每次性交易價碼4千元但實拿1千，每天工作超過12小時，月事來還被逼吃停經藥「上工」。警方雖同情她，仍依社會秩序維護法裁罰，並送交移民署專勤隊處理。