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騎警隊踏破棧道 馬匹掛彩

2016-09-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市騎警隊昨傍晚在新北市政府前廣場準備收隊時，行經萬坪公園人行道，陳姓警員駕馭重約600公斤的16歲公馬「拉默」，不慎後腿踩破公園棧道，踩破塑膠板陷落，導致馬匹左後腿兩處擦傷「掛彩」，馬匹在陳員協助下站起，人馬均安，陳員下馬安撫馬匹情緒，馬匹即回到運送馬車上結束勤務。

新北警察局行政科長賴來登說，「拉默」出生在德國，為16歲的騸馬（公閹馬），會提醒騎警隊多加注意。

漢諾威馬場總經理許安成表示，經獸醫檢視「拉默」傷勢為輕微皮肉傷，治療並休養兩週後即可痊癒，由於馬匹皆有投保保險，相關醫療及棧道損壞修復費用，可與保險公司商談。

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  • 新北市警局騎警隊陳姓警員騎乘馬匹拉默昨傍晚收隊時，不慎踩破萬坪公園塑膠棧板，造成馬匹左側前後腿陷落刮傷掛彩。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警局騎警隊陳姓警員騎乘馬匹拉默昨傍晚收隊時，不慎踩破萬坪公園塑膠棧板，造成馬匹左側前後腿陷落刮傷掛彩。（記者吳仁捷翻攝）

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