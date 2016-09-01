| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

還不出94萬 基隆市前議員吃官司

2016-09-01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區前議員張銘傑，被控選舉期間向人調頭寸，15年來累計積欠新台幣94萬8千元債務未還，基隆地院審結判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。

何姓債權人主張，張銘傑90年間參選基隆市議員時，陸續以借據、支票、本票等向他周轉現金，每次借款數十萬元不等，8年前又以經營報攤需要60萬元，及20萬元買車派送報紙為由，向他借款。

何指出，張起初還依約每月償還1萬元，後來無故不還錢，至今仍欠他94萬8千元，因張欠錢不還，又避不見面，因此檢具本票等借據，請求張給付借款；基隆地院認為，張應履行消費借貸契約，清償欠款。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：還不出94萬 基隆市前議員吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.