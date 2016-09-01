還不出94萬 基隆市前議員吃官司

2016-09-01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區前議員張銘傑，被控選舉期間向人調頭寸，15年來累計積欠新台幣94萬8千元債務未還，基隆地院審結判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。

何姓債權人主張，張銘傑90年間參選基隆市議員時，陸續以借據、支票、本票等向他周轉現金，每次借款數十萬元不等，8年前又以經營報攤需要60萬元，及20萬元買車派送報紙為由，向他借款。

何指出，張起初還依約每月償還1萬元，後來無故不還錢，至今仍欠他94萬8千元，因張欠錢不還，又避不見面，因此檢具本票等借據，請求張給付借款；基隆地院認為，張應履行消費借貸契約，清償欠款。