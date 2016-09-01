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手機放廁所天花板「 少年狼」偷拍3個月

2016-09-01

〔記者陳薏云／新北報導〕廁所偷拍竟是少年「狼」！17歲胡姓高三少年，前日將手機置放新店某百貨商場廁所天花板隔板上偷拍，被一對17歲小情侶發現報警；胡嫌裝傻假裝手機遺失，後才坦承已偷拍3個月，警方另在手機裡查獲多達5支影片，受害者逾10人，依妨害秘密罪嫌函送法辦。

17歲陳少在網上指控，前日與蕭姓女友使用商場男女共用廁所，「她突然跟我說天花板上有手機在偷拍」，並發現手機已攝錄超過23分鐘，此時門外突然有人叫囂「可以上廁所了嗎？等很久了」，小情侶立刻將手機送往櫃台並報案。

警方表示，胡嫌看見小情侶跑出廁所後，急忙前往察看，發現手機不見，隨即跑向櫃台謊稱「手機在3樓遊樂場不見」，但形容的手機型號、顏色，與小情侶發現的偷拍手機皆一致，櫃台小姐驚覺有異，立刻通報警方。

胡嫌到案後向警方坦承偷拍，表示自己踩在馬桶上把手機放上天花板夾層，之後就跑到3樓遊樂場玩投籃機，再回到廁所準備取手機時，就發現手機不見了。

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  • 胡嫌將手機放在廁所天花板的夾板上偷拍。（記者陳薏云翻攝自爆料公社）

    胡嫌將手機放在廁所天花板的夾板上偷拍。（記者陳薏云翻攝自爆料公社）

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