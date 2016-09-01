又見惡建商強拆 30地主無家可歸
〔記者黃捷、李雅雯、翁聿煌、黃建豪／綜合報導〕新北市蘆洲地主李復達指控，建商「宏洋建設」有意在他與親戚共同持有的300多坪土地開發住宅，多年未談妥合建契約，建商卻誘騙持有總面積超過三分之二的地主們，改簽土地買賣契約，再向地政單位申請過戶，使他在不知情下，被以都更名義強制收購土地，建商連補償金都沒給，上月12日卻派怪手強行拆屋，他已與部分受害地主委請律師，告建商毀損、偽造文書、詐欺。
目前已有30多名地主告建商，被告的宏洋建設，登記設址在北市北投區中央南路一段，記者昨查訪現址卻是瓦舍開發公司，瓦舍表示，宏洋已搬離很久，不知去向及聯絡方式，瓦舍與宏洋沒關係。
李復達指述，在新北市蘆洲區民族路巷內的土地，是200多年來李家世代傳下的祖產，現由近200名親戚持分，他擁有其中6坪土地持分，地上房屋持分則為五分之二。
6年多前建商說要整合土地蓋大樓，開出每坪50至90萬元不等價格，向所有權人洽談，多數親戚簽署合建契約，但他與部分所有權人不滿意條件，遲未同意。
李復達說，他未與建商達成共識，去年卻收到法院的「提存通知書」，才知他持有的土地，被建商以每坪50多萬元價格強制收購，這才驚覺，建商與同意合建的親戚改簽土地買賣契約，取得超過三分之二的土地權後，向主管機關申請「都更」，針對不同意合建的親戚，強制收購土地。
李復達說，他與受害親戚委請律師提告，發現建商藉都更名義強制收購，又不願先付錢購地，名義上與同意合建的親戚簽署土地買賣契約，卻要求代為保管買賣金額，做竣工後的購屋金，根本是「假都更、真合建」。
李復達控訴，他雖失去土地所有權，仍擁有地上物持分，建商只給其他持分親戚拆遷補償，他未領到任何補償金，建商上月12日強拆建物，他報警求助，蘆洲分局當場帶回2名怪手司機，建商堅稱談好合約才拆屋，否認強拆；但李復達堅持提告，警方依毀損罪嫌函送法辦。
宏洋開發後來將土地轉售給夆典公司，夆典公司黃姓副處長說，夆典向宏洋購地，宏洋如何騰空地上物，夆典並不知情。
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