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人倫悲劇 母攜2幼子燒炭3亡

2016-09-01

〔記者曾健銘、徐聖倫、陳薏云／新北報導〕悲劇！新北市中和區烘爐地停車場，昨晚11時許驚傳45歲蕭姓母親抱著2名幼子在車內後座燒炭自殺，警消趕赴現場，破窗救出，但3人已死亡。

警方表示，昨晚11時許接獲民眾報案，指烘爐地停車場停放1輛賓士180轎車，車內倒臥1名女性及2名孩童，巡邏警員第一時間獲報趕赴現場，發現汽車門窗反鎖，無論如何敲打車窗3人皆無反應，消防員後來到場破窗救出，但母子三人都已肢體僵硬，死亡多時，副駕駛座的腳踏墊還放著燃燒殆盡的炭盆。

目擊民眾向警方表示，當時正在烘爐地看夜景，恰巧經過該輛小轎車，匆匆往車內一瞥，赫見有人倒臥在車內，因而報警。在此之前，家屬昨晚十時許發現遺書後，即前往新店碧潭派出所報案，但仍未能挽回憾事。由於警方到今天凌晨尚未看到遺書，因此自殺原因尚未了解。

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  • 母子3人倒臥在賓士後座身亡。（記者徐聖倫攝）

    母子3人倒臥在賓士後座身亡。（記者徐聖倫攝）

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