退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
2016-09-01
〔記者李立法／屏東報導〕兩年前退休的刑事偵查佐紀毅明曾被人倒會，竟如法泡製也倒會。他成立互助聯誼會「以會養會」，透過高額利息及獎金非法吸金超過2億元，利用人頭領走會款，許多會員最後因領不到會錢才驚覺受騙，估計超過600人受害。檢察官認為，紀毅明及白姓妻子、大女兒、陳姓會計等4人，涉嫌詐欺、違反銀行法及洗錢防制法，向法院聲押獲准。
檢方依刑法沒收新制，查扣紀毅明家族犯罪所得2千多萬元銀行存款、現金及價值8千多萬元的17筆土地，並追緝另一名在逃吳姓主嫌。
檢警調查，紀毅明和妻子在3年前被高雄康乃馨互助會倒會40多萬元，與其他受害人組成自救會後，竟從被害人變成加害人，仿照「康」會模式，與吳姓友人籌組「飛耀自治互助聯誼會」，並引進妻女擔任幹部，祭出高額獎金，鼓勵會員招收下線，若招收達90名會員者可晉升「經理級」幹部。1萬元24期的互助會，利息往往超過3成，吸引高屏地區超過600名會員加入。
檢調指出，該互助聯誼會「以會養會」支應會員高額利息，並以年報酬率658.96％做為號召，讓嘗到甜頭的會員持續加碼跟會，3年來吸金超過2億元。紀毅明等人則不斷以人頭會員冒標會款，許多會員最近因領不到會錢，跑到位於高雄市的互助聯誼會辦公室欲索討卻撲空，才驚覺受騙，有人畢生積蓄上百萬元化為烏有，痛不欲生。
屏東檢、調搜索該集團成員住處及辦公室，帶回紀毅明、妻子、兩名女兒、陳姓會計及證人共9人，查扣大批帳戶、相關帳冊及上千顆印章。檢察官訊後，認為紀毅明一家4口及陳姓會計犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、湮滅隱匿證據之虞，昨晨向法院聲請羈押，法官裁定紀家小女兒5萬元交保，其餘4人羈押禁見。
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