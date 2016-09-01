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逃逸印傭偷產子 瞞過雇主丟廚餘桶

2016-09-01

〔記者周敏鴻、張凱翔／綜合報導〕桃園市前天驚傳廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局昨循線查獲30歲印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，訊後依母殺嬰兒罪、遺棄屍體罪移送桃園地檢署；檢察官複訊後將雅妮移送移民署收容，今將解剖嬰屍，查明死因。

警方表示，裝嬰屍的袋子包裹3層，較為特殊，載運廚餘的司機隱約記得，夾藏嬰屍的廚餘桶來自台北市中山區的高級社區，警方再調閱監視影像，發現雅妮於清晨5點多提著一袋垃圾、一桶廚餘在社區內丟棄，形跡鬼祟，因而迅速破案。

桃園市新屋區吳姓養豬戶的兒子，8月30日處理廚餘桶準備餵豬，他打開桶內一只廚餘袋，赫見臍帶與胎盤仍連著的男嬰屍，嚇得報警。

塑膠袋包3層留線索

警方訪談載運廚餘的環保公司司機，向他提示「裝嬰屍的袋子包了3層，而且有打結」，司機回想前天回收廚餘時，曾特別留意這包袋子，記得是從台北市中山區的高級社區收來的。

警方查看中山區數個社區監視器影像，發現30日清晨5點多，一名女子提著裝有男嬰屍的袋子、一桶廚餘，至社區的回收區丟棄；經詢問社區警衛，警衛表示，女子是住戶新僱的女外勞雅妮，日前還胖胖的，昨天卻瘦很多，警方研判雅妮涉嫌重大，將她帶回調查。雅妮否認產子、棄屍，警方找來她的同鄉翻譯，提示已掌握丟棄嬰屍袋的畫面，才突破其心防。

來台工作一週就落跑

雅妮供稱，她在印尼有婚姻、育有7歲兒子，2月透過人力仲介公司來台擔任看護工，因工作太累，做了一星期就逃跑；透過介紹人找到新雇主，後來發現懷孕了，因是逃逸外勞，不敢看醫生、產檢。警方表示，雅妮入台前已懷孕。

雅妮供稱，上月26日傍晚，在雇主家中廁所獨自生產，發現男嬰不哭不動、沒有呼吸，一時慌亂，將屍體裝入垃圾袋，趁30日清晨無人時丟到社區的廚餘桶；她供稱，印尼人產下死嬰，都是自行處理丟棄，不知道這在台灣是犯法的。

警方表示，楊姓雇主以為雅妮只是發福，當警方告知雅妮丟棄嬰屍，楊某大為吃驚；他因僱用逃逸外勞，警訊後被依違反就業服務法移送開罰，將處以15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

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  • 逃逸印傭在8月30日清晨帶著垃圾、廚餘到垃圾收集點丟棄。（記者周敏鴻翻攝）

    逃逸印傭在8月30日清晨帶著垃圾、廚餘到垃圾收集點丟棄。（記者周敏鴻翻攝）

  • 嬰屍被包了三層塑膠袋，成為警方迅速破案的關鍵。（記者周敏鴻翻攝）

    嬰屍被包了三層塑膠袋，成為警方迅速破案的關鍵。（記者周敏鴻翻攝）

  • 逃逸印傭丟棄男嬰屍被逮。（記者周敏鴻攝）

    逃逸印傭丟棄男嬰屍被逮。（記者周敏鴻攝）

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