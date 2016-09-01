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議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處

2016-09-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署靖紀小組日前揮軍南下，在左營分局轄內釣蝦場查獲賭博電玩，查扣150台主機板；高雄檢警也展現掃蕩決心，昨又在湖內轄區查獲職業賭場，高市警局立即召開人評會，從嚴從重追究相關主管查究不力責任，期許各級幹部以身作則，展現掃蕩非法的決心。

此次調整情形如下，並統一訂於9月2日下午3點前辦妥離到職手續。

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