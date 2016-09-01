偏僻到沒地址 警扮遊客拍照查贓

2016-09-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警方上月29日破獲張有仁為首的盜伐集團，警方表示，該集團藏贓倉庫地處偏僻，連地址也沒有，聲請搜索票還得註明某編號電桿旁工寮，且對方擁有霰彈槍等強大火力，他們還出動便衣霹靂小組協助，圍捕前先靜待人、槍分離，才攻入大本營將嫌犯一舉成擒。

警方表示，該集團在杉林溪後方山林盜伐多年，對陌生人很有戒心，他們佈線一年，當掌握到最大藏贓倉庫時，卻因位處偏遠山區，訊號不佳無法以GPS定位座標，想用空拍機偵蒐又怕曝光，而架設監視器，又因最靠近的電桿是支高壓電桿作罷。最後只能扮遊客拍照刺探，並與最近的電桿合照拍下編號，聲請搜索票只能在地址欄填上「某編號電桿下方一百公尺處工寮」。

警方透露，該集團火力強大，車上載有霰彈槍與上百發子彈，圍捕當天還出動便衣霹靂小組，部署20人在杉林溪假冒遊客，見盜伐集團下山車胎下沉，顯示正要外運贓木，一路尾隨到張嫌住所，待一干人等下車進屋，確認無槍械火力，才攻入逮人，事後在住所起出1200發霰彈槍子彈，讓在場員警嚇了一跳。