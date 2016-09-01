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林務局分站長 縱放杉林溪山老鼠

2016-09-01

聽到盜伐 交代「放下」

〔記者陳鳳麗／南投報導〕杉林溪假修步道真盜伐案，南投檢警調追查發現，林務局南投林區管理處杉林溪分站一名巡山員，涉嫌接受山老鼠招待喝花酒，而張姓分站長接獲巡山員報告，得知有盜伐者將盜伐林木丟進溪裡，竟只交代「要他們放下」（叫山老鼠將木頭留在現場，不要帶走）而未舉報，涉嫌包庇，張姓分站長另因冒領巡山費，被法官裁定20萬元交保。

還被查出冒領巡山費

張有仁為首的盜伐集團，利用在林區修路機會，勾結「杉林溪森林生態渡假園區」員工，員工收錢後任令他們進入管制林區，藉修路掩護，在林地大肆盜伐；南投縣警方在竹山、鹿谷24處倉庫起出大批檜木，查獲張有仁等14嫌及槍械。

退休老師也參與盜伐

南投檢警調傳喚14嫌發現，山老鼠集團主嫌張有仁負責鑑價，江嫌是退休老師扮演軍師角色，負責規劃路線和找買家，賴嫌負責搬運。3嫌應訊時互推責任，南投檢方昨晚向南投地院聲請羈押獲准。

其他11嫌，杉林溪遊樂公司的劉姓雜工，涉暗夜放山老鼠入園，他僅承認參與搬運木材，檢察官諭令2萬元交保。山老鼠集團有人指證，該公司還有別的員工涉案，只知綽號，檢警將持續追查。

下屬接受招待喝花酒

檢方另傳喚南投林管處杉林溪分站巡山員等公務員，查出一名巡山員涉接受山老鼠招待喝花酒，至於與盜伐有無對價關係，還要調查。

張姓分站長未接受招待，也無證據顯示勾結山老鼠，但巡山員報告有盜伐者將木頭丟進溪裡時，他只交代叫山老鼠將木頭留在現場，不要帶走，卻未舉報，涉嫌包庇。另他涉嫌利用人頭冒領巡山費，有利用職務詐領財物之嫌而被聲押，南投地院法官昨裁定20萬元交保。

分站巡山員全部調職

對杉林溪分站人員遭調查，南投林管處強調不護短，昨先將3名巡山員調職，並要求杉林溪遊樂公司開除涉案劉姓雜工。至於林木損失，會向山老鼠追償，杉林溪公司因員工涉案，會要求連帶賠償。

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  • 杉林溪盜伐集團，總共有14人被捕。（記者劉濱銓翻攝）

    杉林溪盜伐集團，總共有14人被捕。（記者劉濱銓翻攝）

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