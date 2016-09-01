百年茶行 兄弟爭產10億落幕

2016-09-01

〔記者項程鎮、陳恩惠／台北報導〕台北百年老店林華泰茶行爆發爭產風波，老大林秀峯宣稱出錢買茶行房地產，當年借名登記給3個弟弟，提告請求3個弟弟返還借名登記的200坪房產，粗估市價約10億元，一、二審均以林秀峯提不出購屋證明，無法舉證借名登記為由判決敗訴，林秀峯上訴最高法院仍敗訴，全案定讞。

林秀峯經營的林華泰茶行得知敗訴，店內氣氛凝重，記者前往訪拍時，外甥女轉達舅執輩的意思：「不予回應」；在隔壁另立門戶的二弟林茂森一家，得知勝訴後臉上喜意掩不住，林茂森受訪談及家族紛爭，坦言「很遺憾」，2個兒子則說：「根據相關文件，我們本來就會贏呀，如果他們（指林秀峯）贏了才是沒公理！」

老店3個弟弟也有份

林華泰茶行位於大同區重慶北路二段的精華地段，第3代經營人林大村92年間過世後，第4代的4兄弟林秀峯、林茂森、林茂祥和林秀全，分別持有4分之1建物及土地所有權，家族後來引發爭產風波，老二林茂森更是自立門戶，在林華泰茶行旁設立林茂森茶行，也被兄弟提告違反商標法，士林地檢署去年底做出不起訴處分。

林秀峯另向法院提訴，要求3個弟弟返還房產，宣稱他在50年間花6萬元買地，後來借了300萬元，54年3月5日簽約蓋茶行，當時弟弟們都還不到20歲，他為避免日後欠債影響茶行經營，將房產借名登記在3個弟弟名下，如今希望弟弟們返還房產。

林茂森反駁說，父親在30年間接手經營茶行，還在北市博愛路買房成立銷售據點，茶行是父親出資，父親過世後，大哥聯合親友搶店面鑰匙，還趕他離開茶行；老三林茂祥和老四林秀全則說，他們長期在國外讀書、工作，曾聽家族成員提到借名登記一事，但不了解實情。

林秀峯的妹妹林秀蘭力挺大哥，證稱房產確是林秀峯所買；高院合議庭認為，林秀峯指稱自己購買本案房產時，他的父親林大村還在世，茶行張姓老員工也作證指出，第3代負責人林大村在世時，茶行事務都是由林大村決定，當時林秀峯的弟弟各約10到19歲間，沒有處理社會事務經驗，依常理不可能協議借名登記，且林秀峯提不出購屋證明，也沒舉證房產借名登記給弟弟，因此判決林秀峯敗訴，上訴最高法院仍被駁回。