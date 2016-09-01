誣指被性騷 恐嚇600萬判4月
2016-09-01
〔記者張文川／台北報導〕43歲女子謝冠園，3年前藉口遭「大板根」森林溫泉渡假村姜姓副總非禮，找來曾在警專教日文的友人許光輝，到渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口恫嚇：「匯款600萬元到謝女的帳戶，當作贖罪！」還連續傳簡訊恐嚇要讓姜男身敗名裂；姜男自認未對謝女逾矩，拒絕付款並赴刑事局報案，台北地院依恐嚇取財未遂罪，判謝女、許男各4個月徒刑。
判決書指出，2013年8月謝女偕同許男到大板根渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口並作勢毆打，拿出謝女的存摺並要求存入600萬元贖罪，還語出譏諷稱：「你家富可敵國，幾個億沒問題啦！」姜男自認沒做錯事，當場拒絕。
2天後許男陸續傳多通簡訊給姜男：「你老婆胸部要不要也給我摸兩把」、「玩人妻女者，妻女被人玩，這是不變的道理，想玩飛蛾撲火的遊戲？讓你身敗名裂」、「改天跟你這隻老猴討教怎麼玩！也讓你兒子知道父親有多無恥下流」，姜男蒐證後報警。
謝女不承認恐嚇取財，供稱與姜男獨處時遭摸胸猥褻，身心受創，才會要求姜男贊助印刷法輪功善書來贖罪，經費大約要600萬元；許男否認拍打、毆打、恐嚇姜男，也否認傳簡訊威脅。
法院調閱渡假村監視器畫面，認定許男確有進入渡假村，也有拍打姜男，加上姜男提出恐嚇錄音及簡訊通聯為證，且謝女僅單方面指控性騷擾，難以證明為事實，合議庭認定謝女、許男2人行為構成恐嚇取財罪，考量未遂，輕判4個月徒刑。
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