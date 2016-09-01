中國老師學《極速秒殺2》電影情節 躲貨輪錨鍊艙偷渡

2016-09-01

〔記者吳正庭／金門報導〕電影殺手亞瑟在「極速秒殺2」中利用「錨鍊艙」成功脫逃，1名自稱是中國老師的李姓偷渡犯躲在小三通貨輪船艏的「錨鍊艙」中，船快靠岸時，再跳船游泳上岸，登上金門料羅港區，卻因全身濕答答，遭眼尖金門岸巡隊員逮獲，他聲稱要「追求民主」想赴台北，昨被依違反入出國及移民法移送地檢署，聲押獲准。

聲稱要「追求民主」

岸巡副總隊長吳建冠指出，這是首次查獲躲在錨鍊艙偷渡，研判李嫌很可能要利用金門中轉往台灣的小三通貨輪，進行「2次偷渡」，未來也會針對此管道及錨鍊艙等處所，補強安檢勤務。

金門岸巡總隊料羅安檢所執勤人員，8月30日晚間8時25分發現1名形跡可疑男子在港區徘徊，上前盤查，發現全身濕答答，進一步會同港警詢問，發現是非法入境的中國人李某。

三次偷渡皆失敗收場

李嫌供稱，他在8月30日從泉州石井港偷潛入中國籍的小三通貨輪躲藏，在貨輪抵達料羅港距岸約100公尺處時，跳船游泳上岸。

47歲李嫌說，家住四川省綿陽市，原是中學教師，為「追求民主」準備偷渡到台北；李嫌在泉州石井港問了當地工人，問清楚哪艘船會開往金門，利用半夜摸黑躲在貨輪的錨鍊艙內。李嫌過去也曾兩次游泳偷渡失敗，此次雖到達金門仍「功虧一簣」。

上映中的電影「極速秒殺2」中飾殺手亞瑟的動作男星傑森史塔森，最後一刻就是躲在也稱船艏艙的「錨鍊艙」，神不知鬼不覺逃脫，李嫌手法相同。