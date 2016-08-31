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女兒找不到媽媽 警視訊越洋報平安

2016-08-31

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市大同警分局延平派出所警員張宏銘，值班接到一名簡姓女子的越洋電話，表示已連續3天與獨居母親失聯，非常焦急，張員據報前往查訪，發現簡母是摔傷住院，隨即讓母女倆透過視訊對話，讓簡女鬆了一口氣。

「警察先生，幫幫忙，我有3天找不到媽媽了！」簡女說，她雖遠嫁日本，但每2天就會打電話回台北和母親聊聊天，週末通完話後就再也找不到媽媽，她擔心是否出事，尋求警方協助。

張員前往果然無人在家，逐戶探詢鄰居，得知簡母平日在學日語，轉往補習班查詢，原來簡母在浴室摔倒，造成臉部挫傷、右手骨折住院。張員於是趕往醫院通知簡母，利用Line的視訊讓母女倆聯繫；母女透過視訊，雙雙在電話一端流下淚，相互打氣要對方「別擔心」，也感謝張員的協助。

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標題：女兒找不到媽媽 警視訊越洋報平安


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