後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊

2016-08-31

〔記者陳薏云／新北報導〕26歲林姓男子，光是竊盜、毒品前科就多達45件，日前上午帶著「偷竊工具百寶袋」，前往新北市永和區民享街的彩券行欲搜刮財物，不料在後門開鎖時，發出「喀喀喀」聲，正準備開門的員工驚覺有異，報警將林嫌逮個正著。

警方調查，林嫌以為早上8時許不會有人來開店，開鎖聲音極大，不料彩券行員工為處理店內事宜提早開門，聽到後門有聲響，驚覺有異立刻報警。林嫌也察覺有人在店內講電話，立刻放下器具逃跑。永和警分局得和派出所員警陳冠宇、林昱成獲報後到場，以前後包抄方式，與林嫌扭打將其壓制在地後送辦。