張淑晶告房客強制 這回又輸了

2016-08-31

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶前年與24歲陳姓房客有租屋糾紛，陳男冒簽父親名字當保證人，遭張女控偽造文書，刑事部分，陳男被法院判刑3月，張女再提民事訴訟，去年1月開庭時，張女指控開完庭後被陳男嗆聲：「要給妳死」，並以身體阻擋不讓離去，再告陳男恐嚇與強制罪，新北地檢署認為張女未提出陳男恐嚇證據，且法警前來排解後，張女便離開現場，不符強制罪構成要件，昨予陳男不起訴處分。

檢方認為，當天雙方發生言語紛爭，陳男為維護申告權利，才暫時阻擋張女離開，等待警察到場處理，且法警前來排解後，張女便離開現場，不符強制罪構成要件，因此昨將陳男不起訴。