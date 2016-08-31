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試衣拿老虎鉗？ 原來是行竊

2016-08-31

〔記者張文川／台北報導〕北市33歲曹姓男子，今年2月5日中午到台北101大樓2樓「ZARA」服飾店，暗藏老虎鉗、鐵剪、小剪刀，帶進試衣間破壞試穿衣物上的防盜磁扣，竊取1條西裝褲、1件西裝外套、1件尼龍外套，總值9270元，被店長發現攔下報警逮捕；台北地院昨依加重竊盜罪判曹男6月有期徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

該案北院一審即判6月徒刑，曹男不服上訴，主張家有老小需照顧，老虎鉗等不是具殺傷力武器，不應算是加重竊盜，且只偷1條西裝褲，外套留在試衣間，希望法官給予緩刑。

北院二審認定，客觀上足以傷人的行竊工具都算具有危險性兇器，而2件外套磁扣已被破壞，其他客人可輕易帶走，算是竊盜既遂，且一審已考量曹男認罪、家有老小需扶養，因有竊盜前科、素行不佳才不予緩刑，駁回上訴定讞。

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