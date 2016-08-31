警施洪荒之力 擒大隻佬毒蟲

2016-08-31

〔記者陳恩惠／台北報導〕通緝犯鍾炳信日前深夜駕車外出，遇北市警保安大隊員警盤查，一時心虛逃逸，還翻牆躲入一棟大樓中庭花園，由於鍾嫌身材魁梧壯碩，加上汗流浹背，上半身濕滑得像尾泥鰍，致追上的2警使出「洪荒之力」與其纏鬥，才合力壓制逮捕到案。

警方調查，47歲的鍾嫌不僅有多項毒品前科，92年時在桃園地區犯下強盜案件，被判8年9個月徒刑，12年前入獄服刑，前年5月間獲得假釋，卻又在假釋期間涉及酒駕及性侵害案件，故強盜案部分遭撤銷假釋，桃園地檢署去年11月發布通緝，必須入獄服完年餘刑期，詎料，鍾嫌展開逃亡，連性侵害案也未出庭應訊，今年4月間再遭台北地檢署發布通緝在案。

警方說，保大五中隊警員黃豊榮、駱瑞昌、賴志峰等3員，本月25日凌晨1時40分許，駕車巡邏經過北市承德路三段156號前，發現鍾嫌駕車停在路旁，神情緊張，不斷斜眼偷偷觀察警員動向，隨即上前攔檢。

鍾嫌不僅聲稱未帶身分證件，連自己的身分證字號及出生日期都說「忘記了」，讓警員起疑，便利用M-Police行動電腦進行「人臉辨識」分析，此時鍾男突然拔腿逃逸，警員也徒步隨後追緝。

鍾嫌在小巷弄間四處亂繞逃竄，結果跑入死巷，只好攀爬花架牆木條，翻跳進入隔壁一處大樓中庭花圃內躲藏，黃員見狀緊跟在後，最後跟趕抵的駱員聯手將其逮捕，並在鍾嫌車內起出1支海洛因毒菸，鍾嫌辯稱：「我不跑，難道等著坐牢？」警訊後依毒品罪、強盜及性犯罪通緝等案送辦。