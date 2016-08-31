警施洪荒之力 擒大隻佬毒蟲
2016-08-31
〔記者陳恩惠／台北報導〕通緝犯鍾炳信日前深夜駕車外出，遇北市警保安大隊員警盤查，一時心虛逃逸，還翻牆躲入一棟大樓中庭花園，由於鍾嫌身材魁梧壯碩，加上汗流浹背，上半身濕滑得像尾泥鰍，致追上的2警使出「洪荒之力」與其纏鬥，才合力壓制逮捕到案。
警方調查，47歲的鍾嫌不僅有多項毒品前科，92年時在桃園地區犯下強盜案件，被判8年9個月徒刑，12年前入獄服刑，前年5月間獲得假釋，卻又在假釋期間涉及酒駕及性侵害案件，故強盜案部分遭撤銷假釋，桃園地檢署去年11月發布通緝，必須入獄服完年餘刑期，詎料，鍾嫌展開逃亡，連性侵害案也未出庭應訊，今年4月間再遭台北地檢署發布通緝在案。
警方說，保大五中隊警員黃豊榮、駱瑞昌、賴志峰等3員，本月25日凌晨1時40分許，駕車巡邏經過北市承德路三段156號前，發現鍾嫌駕車停在路旁，神情緊張，不斷斜眼偷偷觀察警員動向，隨即上前攔檢。
鍾嫌不僅聲稱未帶身分證件，連自己的身分證字號及出生日期都說「忘記了」，讓警員起疑，便利用M-Police行動電腦進行「人臉辨識」分析，此時鍾男突然拔腿逃逸，警員也徒步隨後追緝。
鍾嫌在小巷弄間四處亂繞逃竄，結果跑入死巷，只好攀爬花架牆木條，翻跳進入隔壁一處大樓中庭花圃內躲藏，黃員見狀緊跟在後，最後跟趕抵的駱員聯手將其逮捕，並在鍾嫌車內起出1支海洛因毒菸，鍾嫌辯稱：「我不跑，難道等著坐牢？」警訊後依毒品罪、強盜及性犯罪通緝等案送辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南市議長補選 誰會出線…
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 拒主持金馬斷3連莊 黃子佼讓賢忙淘金
- 《台股青紅燈》股民與小英
- 推廣部落旅遊 申請計畫有獎勵
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 人造奶油含量不足 要叫脂肪抹醬
- 曾詠熙無暇為媽慶生 粉絲一幅畫惹哭她
- 破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 長效胰島素納健保 控穩血糖副作用低
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 王志元／獅子
- 門貼安檢警示 「越漂亮」恩客照衝
- 眼睛沒防曬 40歲就白內障
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 《徵文啟事》避免職場「火山爆發」
- 人面蜘蛛抓蝙蝠 學童震撼直擊
- 川谷繪音甩不倫貝琪 打包嫩妹
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 小英今60歲生日》戰勝性格弱點 才能大開大闔
- 改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴
- 將遞補市議員 王峻潭：遲來正義 無法高興
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 無精男「凍精」喜獲三千金
- 證券行情表、證券表格
- 皇家勝洋基 建仔備戰老東家
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 中國大車輪胎 美國裁定傾銷
- 東山龍眼歉收 龍眼乾漲聲再起
- 自由廣場》從漢光的「演」看朱日和的「習」
- 印度版醫療人球 12歲男童死在父親肩上…
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- Mikimoto瀲灧金秋 南洋珠碩大獵客
- 長壽怪颱獅子山襲日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警施洪荒之力 擒大隻佬毒蟲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分